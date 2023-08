Studie : Das Grundeinkommen für alle ist bezahlbar

Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde für die großen Mehrheit der Menschen in Deutschland mehr Wohlstand bedeuten. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Wer daran zweifelt, kann die Berechnungen online nachvollziehen.

83 Prozent aller Bürger:innen hätten mehr Geld in der Tasche, wenn es ein über Steuern finanziertes bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat gäbe: Das ist das Ergebnis von Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Verein „Mein Grundeinkommen“ hat die Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse am Dienstag bekanntgegeben wurden. „Wir beschäftigen uns seit fast 10 Jahren mit dem Grundeinkommen und sind davon überzeugt, dass es ein gutes Werkzeug für eine gerechtere, krisenfestere Welt sein kann“, so Initiator Michael Bohmeyer.

Grundlage der Berechnungen sind Daten aus Befragungen von Haushalten in Deutschland, dem sogenannten Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Um Interessierten einen Einblick zu geben, wie verschiedene Grundeinkommensmodelle finanziert werden könnten, hat „Mein Grundeinkommen“ einen Online-Rechner entwickelt. In den kommenden Wochen will der Verein zudem vier Steuerreform-Modelle zur bundesweiten Online-Abstimmung stellen.

„Mein Grundeinkommen“ vergibt jeden Monat 1000 Euro monatlich bedingungslos für ein Jahr an Menschen, die an einer Verlosung teilnehmen. Neben diesem „utopischen Grundeinkommen“ soll es künftig auch ein „realistisches Grundeinkommen“ in Höhe von 1200 Euro monatlich geben, das mit dem Einkommen der Gewinner:innen verrechnet werde, teilte der Verein mit. Seit 2021 läuft zudem eine Langzeitstudie, die untersucht, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen unsere Gesellschaft verändern könnte.