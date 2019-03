City-Hof Abriss : „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen!“

Der City-Hof darf abgerissen werden. Die Genehmigung dafür hat die Stadtentwicklungsbehörde nach langem Hin und Her am Mittwoch erteilt. Marco Hosemann engagiert sich seit 2014 für den Erhalt und die Sanierung der denkmalgeschützten Hochhäuser. Er sagt: Der Kampf ist noch lange nicht verloren.

Vor der Entscheidung hatte ein Beratungsgremium der Unesco (Icomos) seinen Abschlussbericht vorgelegt. Darin wird der Abriss der vier denkmalgeschützten Hochhäuser aus den 50er Jahren „bedauert“ – der Welterbestatus des nahen Kontorhausviertels und der Speicherstadt aber nicht als gefährdet angesehen. So jedenfalls interpretiert die Stadt den Bericht.

Marco Hosemann sieht das anders. Er engagiert sich seit 2014 in der Initiative City-Hof dafür, das Gebäudeensemble zu erhalten. Wie geht es nach der Entscheidung zum Abriss für die Initiative jetzt weiter?

Marco Hosemann: Das war ja zu erwarten. Wir haben schon kurz bevor Icomos im August 2018 die Arbeit aufgenommen hat, die Strategie des Senats erkannt. Dass er es jetzt auf die Frage fokussieren möchte, ob der Abriss negative Auswirkungen auf das Welterbe hat. Der Senat will Tatsachen schaffen und über den Neubau dann später sprechen – nachdem er das Denkmal unwiederbringlich abgerissen und damit die Möglichkeit einer Sanierung endgültig aus dem Weg geräumt hat. Wenn das Projekt noch scheitern könnte, was ja ein mögliches Szenario ist …

Hosemann: Ich erwarte auch noch von der Unesco Kritik an dem Neubau. Die Aussage ist, dass ein Neubau sich an der jetzigen Bestandsbebauung orientieren muss. Das tut der Siegerentwurf gar nicht. Der Neubau ist eine abgeschossene Mauer, die nahezu vollständig die Sichtbeziehung auf das Welterbe verstellen wird. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Unesco sagt: So nicht! Ihr müsst stark reduzieren.

Warum hält der Senat so stark an den Abrissplänen fest? Geht es da ums Geld?

Hosemann: Genau, aber Wohnungen können genauso gut im bestehenden City-Hof angesiedelt werden, wie der Entwurf von GMP Architekten gezeigt hat. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge falscher Stolz dahinter: Man hat diesen Plan vor Jahren gefasst und wahrscheinlich damals die Probleme noch nicht so gesehen. Jetzt will man sie nicht sehen.

Hosemann: Wie gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es werden jetzt auch nicht morgen die Abrissbagger vor der Tür stehen. Erst muss eine Asbestsanierung durchgeführt werden. Dafür muss der City-Hof komplett eingerüstet werden, da müssen alle Eternitplatten vorsichtig abgeschraubt werden, sprich: das ist auch noch mal ein großes Zeitfenster. Dieser Arbeitsschritt wäre ja auch nötig für eine Sanierung. Ich denke da auch an das Haus der Statistik in Berlin. Da hatte man auch schon angefangen, abzubrechen und hat das schon die Fenster rausgehauen. Das stand jahrelang so da und man konnte annehmen, dass das bald abgerissen wird. Jetzt will Berlin das sanieren.