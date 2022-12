Bundesverdienstorden : Bundespräsident zeichnet Ehrenamtliche aus

Zum heutigen Tag des Ehrenamtes hat Bundespräsident Steinmeier 15 besonders engagierte Menschen mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Ein Schwerpunkt lag auf der Obdachlosenhilfe.

„Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen“ lautete das Motto der heutigen Veranstaltung im Schloss Bellevue, bei der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 15 ehrenamtlich Engagierte mit dem Bundesverdienstorden auszeichnete.

Einen Schwerpunkt legte der Bundespräsident auf Ehrenamtliche aus der Obdach- und Wohnungslosenhilfe. So wurden etwa Dominik Bloh vom Hamburger Duschbus GoBanyo, Catharina Paulsen vom Straßenmagazin Hempels und Schlagersänger Frank Zander, der ein jährliches Weihnachtsessen für Obdachlose veranstaltet, ausgezeichnet.

„Es ist mir seit langem ein Herzensanliegen, dass niemand in unserem Land ohne Dach über dem Kopf leben muss“, sagte Steinmeier in seiner Rede und ergänzt: „Das Ehrenamt allein kann natürlich nicht alle Probleme lösen, auch die Politik ist in der Pflicht.“

