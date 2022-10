Demo für bezahlbaren Wohnraum : Bündnis fordert Mietenstopp

Ein breites Bündnis fordert einen bundesweiten Mietenstopp. Am kommenden Samstag findet ein Aktionstag statt, in Hamburg wird demonstriert.

Mietererhöhungen für sechs Jahre begrenzen, die Mietpreisbremse nachschärfen und Energiesparmaßnahmen an Gebäuden sozialverträglich gestalten – das sind die zentralen Forderungen des zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Mietenstopp!“

Für kommenden Samstag, den 8. Oktober, ruft das Bündnis zu einem bundesweiten Aktionstag auf, in zahlreichen Städten sollen Diskussionen, Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden. In Hamburg startet ab 13 Uhr am Berliner Tor unter dem Motto „Hände hoch für bezahlbares Wohnen – Mieten und Energiekosten deckeln“ eine Demonstration.

Getragen wird der überparteiliche Zusammenschluss etwa vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Mietervereinen, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW).