Ein Obdachloser hat sich vor einer Tiefgarage im Hamburger Stadtteil St. Georg schlafen gelegt – und ist dort von einem Autofahrer überfahren worden. Auch Alkohol spielte eine Rolle.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochabend in St. Georg einen Obdachlosen überfahren. Der 49-Jährige hatte sich vor einer Tiefgarageneinfahrt schlafen gelegt und erlag später trotz Notoperation seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Beim 41-jährigen Fahrer des Unfallwagens stellte die Polizei einem Atemalkoholwert von mehr als 0,6 Promille fest. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach Polizeiangaben überfuhr der Autofahrer den „augenscheinlich Wohnungslosen“ beim Verlassen einer Garage in der Barcastraße mit den Vorderreifen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeug:innen, „die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben“. Sie sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Unfälle dieser Art ereignen sich immer wieder: Im August 2022 verletzte ein Autofahrer in Harburg eine obdachlose Frau lebensgefährlich, die sich am Rand einer Garageneinfahrt schlafen gelegt hatte. Sie überlebte zum Glück. Tödlich endete für einen Obdachlosen ein ähnlicher Unfall im März 2018 in der Hamburger Innenstadt. Er hatte in einer Tiefgarageneinfahrt Schutz vor der Kälte gesucht.