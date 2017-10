Köhlbrandbrückenlauf : Auf die Brücke, fertig, los!

Schietwetter, aber egal: Tausende Hamburger haben auch in diesem Jahr ­wieder beim Köhlbrandbrückenlauf mitgemacht. Beim Joggen konnten sie obendrein Gutes für andere tun, denn wer wollte, hat auf der Strecke ein Spendentor passiert.

Es zu durchqueren bedeutete in diesem Jahr die automatische Einwilligung, zwei Euro an Hinz&Kunzt zu spenden. Rund 5500 Euro kamen so für das Projekt zusammen. Eine stolze Summe, die der Organisator des Laufs, die Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH, auf 6000 Euro aufstockte.

Warum Hinz&Kunzt? „Wir sind Hamburger“, sagt Jessica Hardtmann. Da habe das Straßenmagazin nahegelegen. Zwar gäbe es viele tolle Projekte, aber „wir wollen den Betrag lieber ­gezielt einsetzen und nicht in mehrere kleine Teile stückeln.“

Für den sportlichen Einsatz bedanken wir uns sehr herzlich.