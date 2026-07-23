da uns das Sommerwetter diese Woche kurzzeitig verlassen hat und ich den Eindruck hatte, dass die Leute in meinem Umfeld müde und nicht besonders gut drauf waren, habe ich mir für diesen Newsletter etwas vorgenommen: Good News only!

Hier die erste gute Nachricht: 229 Zelte, 143 Isomatten und 142 Schlafsäcke für Obdachlose konnte der Verein Hanseatic Help auf dem Deichbrand Festival sammeln – großartig, oder? Die Campingutensilien werden im Zentrallager in Altona gesäubert und können danach von Einrichtungen wie der Bahnhofsmission, GoBanyo oder uns kostenlos bestellt werden. Die Hilfsorganisation sucht übrigens händeringend nach Männerklamotten. Mehr Infos finden Sie hier.

Auch in unserer aktuellen Ausgabe finden Sie eine hoffnungsvolle Geschichte – und zwar die unseres Verkäufers Marian. Ich habe ihn kennengelernt, als er an der U-Bahn-Station Christuskirche übernachtet hat. Es ging ihm von Tag zu Tag schlechter. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes wussten schon, um wen es ging, wenn man sie rief.

Als Marian vergangenen Oktober ins Hinz&Kunzt-Winterprogramm einziehen durfte, ist er unübersehbar aufgeblüht. Er hat sich einen Job gesucht, sich krankenversichert und ein Bankkonto eingerichtet. Er hat sogar aufgehört zu trinken. Inzwischen hat er mit der Hilfe unserer Sozialarbeiter:innen ein dauerhaftes Zuhause gefunden und legt sich gerade ein Gemüsebeet an. Wenn er mir stolz vom Wachstumsfortschritt seiner Tomaten berichtet, macht mich das jedes Mal wieder sehr glücklich. Was ein sicherer Rückzugsort für einen Menschen ausmacht, ist schon enorm. In meine Reportage können Sie weiter unten schon mal reinlesen. Den vollständigen Text bekommen Sie mitsamt unserer Juliausgabe bei Marian und seinen Kolleg:innen auf der Straße.

Eine letzte gute Nachricht habe ich noch für Sie: Nächste Woche werden wir Ihnen an dieser Stelle schon unsere neue August-Ausgabe vorstellen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber: Urlaubsfeeling und gute Laune sind garantiert!

Genießen Sie das Wochenende!

Ihre Luca Wiggers