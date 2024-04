Tödlicher Polizeieinsatz : Wohnungsloser in Dortmund erschossen

Bei einem Polizeieinsatz in der Dortmunder Innenstadt ist am Mittwochabend ein 52-jähriger Wohnungsloser von der Polizei angeschossen worden. Der Mann ist im Krankenhaus gestorben. Er soll vorher einen anderen Wohnungslosen angegriffen haben.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Anlass des Einsatzes sei, so die Polizei Recklinghausen selbst in einer Pressemitteilung, ein Streit zwischen zwei wohnungslosen Männern gewesen sein. Der später Getötete soll an der Nordseite der Reinoldikirche einen anderen wohnungslosen Mann mit einer etwa 2,50 Meter langen Eisenstange, die wegen Bauarbeiten am Platz herum lag, angegriffen haben.

Nach dem Eintreffen der Polizei habe der Mann mit der Stange gegen eine Kirchentür geschlagen. Laut ihrer eigenen Darstellung setzten diese auch einen Taser ein, der aber nicht gewirkt habe. Als der Mann sich in Richtung der Beamten bewegte, schoss einer der sechs anwesenden Polizisten ihn nieder – das zeigen auch Videos, die zwischenzeitlich in Social Media aufgetaucht sind.

Unter wohnungslosen Menschen in Dortmund hat sich der tödliche Einsatz schnell herum gesprochen. In der Anlaufstelle des Straßenmagazins bodo sind die Bestürzung und die Unruhe groß. Mehrere Gäste drängen sich um den Rechner, fragen nach, um Neues zu erfahren. Bislang kennt keiner der Gäste den Mann.

Am Donnerstag soll der Getötete obduziert werden. Aus „Neutralitätsgründen“ ermittelt nicht die Dortmunder Polizei, sondern das benachbarte Polizeipräsidium Recklinghausen. Sie suchen nun Zeug:innen des Einsatzes.