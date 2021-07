Weitere Impftermine für Obdachlose

Hamburger Obdachlose können sich weiterhin impfen lassen. Immer mittwochs bietet die Sozialbehörde einen Termin in der Markthalle an.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Bis zu 2000 Hamburger Obdachlose wurden bislang gegen Corona geimpft. Damit es noch mehr werden, bietet die Sozialbehörde weiterhin Impftermine an. Immer mittwochs ab 10.30 Uhr können sich Obdachlose in der Tagesaufenthaltsstätte in der Markthalle impfen lassen. Nach Angaben der Sozialbehörde gilt das Angebot solange Bedarf besteht.