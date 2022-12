Heiligabend : Weihnachtsfeiern für Obdachlose

Gottesdienste, Festessen, Zusammensein: Damit es an Weihnachten auch für obdachlose Menschen festlich zugeht, bieten an Heiligabend mehrere Einrichtungen Weihnachtsfeiern an.

Nachdem in den vergangenen Jahren viele Festivitäten wegen Corona ausfallen mussten, finden in diesem Jahr eine ganze Reihe an Weihnachtsfeiern für Obdachlose in Hamburg statt. Im Hofbräuhaus am Speersort wird es am 24. Dezember eine große Feier für Hamburgs Obdachlose, Hilfsbedürftige und deren Kinder geben. Ab 11 Uhr gibt es ein festliches Weihnachtsmenü und eine Bescherung – natürlich kostenlos.

Das Schrødingers im Schanzenpark organisiert an Heiligabend „Liebe in Schleifen“. Von 11-15 Uhr verteilen die Mitarbeiter:innen Lebensmitteltüten mit einem Weihnachtsgruß an Bedürftige. Außerdem gibt es einen Geschenkkiosk für Kinder und verschiedenes für vierbeinige Begleiter von der Tiertafel. Am Suppentopf steht kein geringerer als TV-Koch und Restaurant-Betreiber Tim Mälzer mit seinem Team.

Das Diakonie-Zentrum für Wohnungslose lädt zum Weihnachtsessen mit musikalischer Begleitung ein. Ein besonderes Highlight: Bischöfin Kirsten Fehrs besucht die Tagesaufenthaltsstätte für eine Andacht und liest aus der Weihnachtsgeschichte. Für die Feier, die um 11.30 Uhr beginnt, sind allerdings keine Plätze mehr frei. Übrigens: Die Ehrenamtlichen vom Mitternachtsbus der Diakonie sind in diesem Jahr auch über die Weihnachtsfeiertage und Silvester unterwegs und versorgen Obdachlose auf ihren Platten mit dem Nötigsten. Weihnachtlich wird es auch in der Alimaus. In der Tagesaufenthaltsstätte finden gleich zwei Feiern statt, die aktuell aber ebenfalls schon ausgebucht sind.

Für Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen mit Ausweis gibt es an Heiligabend zwischen 17 und 19 Uhr kostenlos Crêpes, Glühwein, Punsch, Kaffee und Tee bei Noël, dem Mini-Weihnachtsmarkt am Neuen Wall 42-44.

Ab 21 Uhr findet dann eine große Weihnachtsfeier für Obdachlose, Arme und einsame Menschen im Silbersack auf St. Pauli statt. Dort kann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.