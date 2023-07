FC St. Pauli : Von Manchester zum Millerntor

Zwei englische St.-Pauli-Fans reisten zum letzten Saisonheimspiel mit dem Fahrrad an – als Spendentour für ein Obdachlosencafé in ihrer Heimat und für Hinz&Kunzt.

Am Tag des letzten Saison-heimspiels knallten auf dem Stadionvorplatz des FC St. Pauli um exakt 13.09 Uhr die Sekt-korken. Laute Sprechchöre erklangen, Konfettikanonen böllerten ihren bunten Inhalt in den von Pyro-Leuchtfackeln benebelten Himmel. Mit Fußball hatte die „Welcome Party“ allerdings nichts zu tun – Freunde und Fans feierten zwei ganz normale Männer, die ebenso müde wie glücklich von ihren Rädern stiegen. Dave Parker und Ade Brandwood hatten ihren Traum wahr gemacht, aus der eng­lischen Heimat mit dem Fahrrad zu

einem Spiel ihres Herzensvereins an­zureisen und dabei Gutes zu tun. Kurzum: von Manchester zum Mil­lerntor – als gemeinsame Spenden­tour für die Obdachlosen-Aufenthaltsstätte „Coffee for Craig“ in ihrer Heimatstadt sowie für Hinz&Kunzt in Hamburg.

Die Geschichte von Dave und Ade ist die so vieler englischer Fußballfans, denen ihr geliebter Sport durch die Kommerzialisierung der letzten Dekaden abhanden zu kommen drohte. Bis beide – unabhängig vonein­ander – vor vielen Jahren zufällig am Millerntor anlandeten. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, gesteht Dave, 35, der zu Hause in England im öffent­lichen Dienst arbeitet. „Mich hat das Millerntor komplett umgehauen“, erinnert sich Ade, 47, Angestellter bei einem Rentenversicherer, mit Blick auf Stadioneuphorie und Fankultur: „Hier ist vieles noch genau so, wie es früher in England mal war und eigentlich immer sein sollte.“ Kennengelernt haben sich die beiden erst später im Fanclub „Manchester St. Pauli“. Die Idee zur Fahrrad-Spendentour hatte dann dort Daves Freund Lee, „aber der faule Hund hat sich vom Acker gemacht, als es ernst wurde“, sagt Dave und lacht.

Also legte er gemeinsam mit Ade ein Spendenziel fest: „Wir wollten gerne was für Menschen ohne Zuhause machen, und es sollte unsere beiden Städte verbinden.“ Dann stellte Dave auf der Spendenplattform „Gofundme“ die Sechstagetour vor, und los ging’s! Unterwegs übernachteten sie im Hotel, auf der Fähre Hull-Rotterdam sowie bei befreundeten Fans in Holland und Bremen. Derweil stand auf der Online-Spendenseite der Zähler nicht mehr still: 1910 Pfund wollten die beiden auf ihren rund 730 Kilometern im Sattel erstrampeln – angelehnt an das Gründungsdatum des FC St. Pauli. Mehr als 2755 Pfund (umgerechnet rund 3232 Euro) sind es geworden (Stand 19. Juni). Die werden nun schwesterlich geteilt für die guten Zwecke dort wie hier.

Und dass Nächte auf St. Pauli magische Kräfte freisetzen können, wissen nun auch Dave und Ade. „Nie wieder so eine Tour!“, hatten sie dem Reporter noch eine halbe Stunde nach der Ankunft in den Block diktiert, schon tags drauf twitterten die zwei: „VMZM25 is already in planning“. Von Manchester zum Millerntor 2025

reloaded: Good luck, guys!