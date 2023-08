Fotoreportage : Unter Planen aus Plastik

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Im südspanischen Almería ernten Migrant:innen, oft ohne Papiere, Obst und Gemüse, das in deutschen Supermärkten landet. Fotograf Mauricio Bustamante hat mit Menschen vor Ort gesprochen und die schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen dokumentiert.

Abulai Fofana arbeitet hart. Bis zu zwölf Stunden täglich – und das bei sengender Hitze. Der 29-jährige Mann aus Mali pflückt Melonen in der südspanischen Provinz Almería. In dem auch als „Europas Gemüsegarten“ bezeichneten Gebiet reichen die Gewächshäuser aus Plastikplanen bis zum Horizont. In diesen schuftet Fofana. Nach Schichtende kehrt er auf staubigen Wegen in die Hüttensiedlung zurück, in der auch sein bescheidenes Zuhause liegt. Ein Verschlag, so klein, dass allein seine nackte Schaumstoffmatratze die Hälfte des Raumes einnimmt. Sein wertvollster Besitz, ein Fahrrad, steht nahe einer improvisierten Feuerstelle, daneben ein alter Schnellkochtopf. Das Rad braucht er für die weiten Wege zwischen den Plantagen. Fofana sitzt vor seiner Behausung auf einem Betonblock und erzählt von seinem Traum, einer Aufenthaltserlaubnis: „Ohne kann ich nicht legal arbeiten. Ich habe keine Papiere, keinen Pass, einfach gar nichts.“

Etwa 130.000 Menschen sollen in der Landwirtschaft Almerías arbeiten. Viele illegal. Laut andalusischem Arbeitsamt besitzen mehr als die Hälfte der registrierten Arbeiter:innen nicht die spanische Staatsangehörigkeit. Die Mehrheit stammt aus den subsaharischen Ländern Afrikas und bleibt für mehrere Jahre. Jede:r Dritte hat wie Abulai Fofana keine Arbeitserlaubnis, viele erhalten nicht mal einen Arbeitsvertrag, so die Gewerkschaft der Landarbeiter von Almería (SAT). „Das Geschäft basiert auf der Ausbeutung Tausender von Arbeitern“, sagt José Garcia Cuevas, Sprecher der SAT. Migrant:innen ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis dürfen laut spanischem Einwanderungsgesetz nicht arbeiten. Erst nachdem sie mindestens drei Jahre im Land gelebt haben, sind sie berechtigt, eine Arbeitsgenehmigung zu beantragen. Das bestätigt ein anderer Arbeiter, Djibril Mbengue. Der 40-Jährige aus dem Senegal hat sich in den vergangenen zwölf Jahren mit verschiedenen Jobs in Almería durchgeschlagen. „Bevor ich meine Papiere hatte, war alles schlimm. Oftmals kam es vor, dass Unternehmen weniger als das vereinbarte Gehalt zahlten“, so Mbengue. „Aber wir haben keine Wahl und müssen die Bedingungen unserer Arbeitgeber:innen hinnehmen.“

Text: Valeria Bajaña Bilbao