Am Wochenende ist ein vermutlich obdachloser Mann leblos nahe des Bismarck-Denkmals auf St. Pauli gefunden worden. Er starb laut Polizei im Rettungswagen.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Inzwischen ist die Identität des Toten geklärt: Es sei ein 61-jähriger Pole gewesen, den Passant:innen am Samstagmittag leblos im Alten Elbpark am Bismarck-Denkmal auf St. Pauli gefunden haben, erklärte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber Hinz&Kunzt. Es sei davon auszugehen, dass er obdachlos gewesen ist. Weitere Informationen wollte die Polizei mit Blick auf das laufende Todesermittlungsverfahren nicht nennen.

Die „Bild“-Zeitung und das „Abendblatt“ hatten berichtet, dass neben dem Mann ein Einkaufswagen, ein Rucksack und eine Isomatte gefunden wurden. Die Polizei bestätigte auch Medienberichte, wonach der 61-Jährige trotz Reanimationsmaßnahmen im Rettungswagen gestorben ist. Die Todesursache steht bislang noch nicht fest.