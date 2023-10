Heilige Dreieinigkeitskirche in St. Georg : „Willkommen in St. Georg“ am 31. Oktober

Die St. Georgskirche am Hauptbahnhof überrascht uns mit einem tollen Auftakt der Geburtstagsfeierlichkeiten am 31. Oktober unter dem Motto „Willkommen in St. Georg“ überrascht. „Willkommen“ deshalb, weil wir unseren Umzug nach St. Georg vor zwei Jahren dank Corona noch nicht richtig feiern konnten.

In illustrer Gesellschaft feiert die evangelische Kirche in St. Georg 30 Jahre Hinz&Kunzt: „Soleika und Band“ spielen groovige Folksongs, beschwingter Pop wird von der Band „Tonbandgerät“ zu hören sein, auch Liedermacherin Anna Depenbusch, bekannt für filigrane Melodien und poetische Texte, gibt ein Konzert. Neben vielen weiteren Musiker:innen werden Gäste aus den umliegenden Theatern, Museen und der Bahnhofsmission erwartet. Auch Bischöfin Kirsten Fehrs und Landespastor Dirk Ahrens gratulieren. Der Benefizabend läutet das Hinz&Kunzt-Jubiläum im November ein.

Mit dabei sein werden: Anna Depenbusch, Tonbandgerät, Tetje Mierendorf, Deutsches SchauSpielHaus, Ohnsorg-Theater mit Beate Kuipel, Varieté im Hansa-Theater, Jens Riewa (per Videobotschaft), Rolf Becker, Soleika, flairdrum, O’Shane, Wittus Witt, Museum Belachini, Rune Andersen, Martin Schneekloth + Maria Teschendorf, Folarin Omishade + die Hamburg Gospel Ambassadors, Axel Mangat (Bahnhofsmission), Prof.in Tulga Beyerle, MKG, Bischöfin Kirsten Fehrs, Landespastor Dirk Ahrens, Propst Dr. Tobias Woydack

Einlass: 17:30 Uhr. Eintritt frei (Spenden für Hinz&Kunzt erwünscht)