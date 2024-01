Aufarbeitung der NS-Zeit : Sollte Ihre Straße anders heißen?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

20 Hamburger Straßen oder Plätze hat die Stadt seit 1985 umbenannt, weil ihre Namensgeber in der Zeit des Nationalsozialismus Mitglied der Hitler-Partei NSDAP waren oder in anderer Form das Terrorregime unterstützten. Weitere 13 Straßen sollten nach Einschätzung einer Kommission aus Fachleuten wegen NS-Belastung der Namensgebenden geändert werden. Verantwortlich für die Umsetzung sind die Bezirke.

Wie eine Hinz&Kunzt-Umfrage unter den Bezirksämtern ergab, sind diese bislang in drei Fällen den Empfehlungen gefolgt. Weitere Umbenennungen seien in Vorbereitung. Zuletzt wurde der Högerdamm in Hammerbrook wegen NS-Belastung umbenannt. Denn Architekt Fritz Höger, als dessen Meisterwerk das Chile-Haus gilt, „brachte sich in der Frühphase des Regimes aktiv im nationalsozialistischen Sinne ein“, heißt es im 2022 veröffentlichten Kommissionsbericht. Und: „Auch nach 1945 äußerte er sich in privaten Aufzeichnungen antisemitisch.“ Wie das Bezirksamt Mitte erklärte, heißt die Straße in Hammerbrook nun Recha-Lübke-Damm und Bella-Spanier-Weg – benannt nach zwei Lehrerinnen von der staatlichen Mädchenschule Rosenallee, die von den Nazis ermordet wurden.