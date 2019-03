Rundfunkbeitrag : Hilfeempfänger sollen automatisch befreit werden

Geringverdiener, die Hilfeleistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung erhalten, sollten künftig automatisch von der Rundfunkgebühr befreit werden. Das fordert neben der Linken Bürgerschaftsfraktion nun auch die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hamburg (LAG).

Bisher muss die Befreiung extra beantragt werden. Vielen Betroffenen sei aber gar nicht bewusst, dass sie einen Anspruch auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag (derzeit 17,50 Euro monatlich) haben oder aber sie wissen nicht, dass sie einen entsprechenden Antrag stellen müssen. Und selbst wenn sie es wissen, sind sie oft überfordert von der „Befreiungsprozedur“, kritisiert die LAG die derzeitige Lage.

„Dass Antragsprinzip führt dazu, dass viele Befreiungen vom Rundfunkbeitrag nicht erfolgen, obwohl die Voraussetzungen dazu an sich vorliegen“, sagt Matthias Butenob vom Vorstand der LAG. Dies führe sehr häufig dazu, dass überschuldete Ratsuchende zusätzlich Schulden beim Beitragsservice der Rundfunkanstalten anhäuften „und mit unsinnigen Vollstreckungsversuchen konfrontiert werden.“

Linke will Prozedere vereinfachen

Die LAG begrüßt den Antrag der Hamburger Bürgerschaftsfraktion Die Linke, den Befreiungs-Prozess zu vereinfachen. „Gerade ältere Menschen, Personen in schwierigen Lebenslagen, mit Sprachbarrieren oder Sehbehinderungen sind mitunter nicht in der Lage, die notwendigen Befreiungsanträge regelmäßig und rechtzeitig zu stellen“, heißt es in dem Antrag, über den bei der nächsten Bürgerschaftssitzung am 27. März beraten werden soll.