Spendenaktion gestartet : Rathauspassage wird umgebaut

Am Mittwoch hat der Umbau der Rathauspassage offiziell begonnen. Um den zu finanzieren, startet parallel eine Spendenkampagne.

Die Rathauspassage in der Hamburger Innenstadt besteht seit 1998 als Ort der Begegnung mit Antiquariat und Gastronomie, an dem Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsalltag integriert werden. Betrieben wird die Passage von einer gemeinnützigen Gesellschaft, die auf den ehemaligen Diakoniechef und Landespastor Stefan Reimers zurückgeht.

Bis heute beibehalten hat die fensterlose Passage, die sich in der unterirdischen Verbindung zwischen Rathausmarkt und S-Bahn befindet, den wenig attraktiven Charakter einer Unterführung. Das soll sich nun ändern. Durch den Umbau, der am Mittwoch offiziell begonnen hat und der bis 2021 andauern soll, wird ein Fenster zur Kleinen Alster entstehen und die Passage so mit Licht durchflutet. Grundlage für den Umbau sind Pläne, die ursprünglich von Studierenden an der HafenCity Universität entwickelt worden sind und heute von „me di um – Architekten“ umgesetzt werden.

Um den Umbau, der insgesamt 4,4 Millionen Euro kosten soll, zu finanzieren, fehlen laut Diakoniechef und Landespastor Dirk Ahrens aber noch rund 1,2 Millionen Euro. Zusammenkommen sollen die durch den Verkauf von Förderaktien. Die können Interessierte ab Oktober im sogenannten Charity Shop gleich neben der Baustelle ab 100 Euro pro Stück erwerben.