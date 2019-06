Neu im Kino : „Push“ fordert das Menschenrecht auf Wohnen

„Push“ startet am Donnerstag, den 6. Juni, in den deutschen Kinos. Bereits am Mittwoch davor zeigt das Abaton ihn um 19.15 Uhr in einer Preview mit einer Diskussion zwischen dem Architekten Christoph Winkler und dem Stadtteilpolitiker Klaus Lübke (SPD) von der Veddel. Die Zeise Kinos in Ottensen zeigen den Film am Montag, den 17. Juni in Kooperation mit der HafenCity Universität. Zu Gast ist Stadtplanerin, Stadtsoziologin und Gentrifizierungsexpertin Ingrid Breckner.