U-Bahn Lübecker Straße : Obdachloser überlebt brutalen Angriff

Vor einer Woche wurde ein Obdachloser Opfer eines brutalen Überfalls am U-Bahn-Station Lübecker Straße. Er überlebte schwer verletzt.

Seit einer Woche liegt der 42-jährige Obdachlose nun schon schwer verletzt im Krankenhaus. Vor dem Eingang zur U-Bahnstation Lübecker Straße hatten stark alkoholisierte Männer den obdachlosen Polen in der Nacht auf den 27. August nach Schilderung der Polizei mit Tritten und Schlägen gegen Kopf und Körper attackiert.

Freunde des Obdachlosen glauben, dass er an den Folgen des Angriffs gestorben ist. Sie haben an der U-Bahnstation inzwischen Kerzen aufgestellt. Mit Edding kritzelten sie Erinnerungssprüche auf die Wand des Bahnhofs. Dass ihr Freund noch lebt, wollen sie nicht glauben. Mariola, die zu der Gruppe zählt, sagt gegenüber Hinz&Kunzt: „Tod. Im Krankenhaus. In der Nacht auf Samstag.“

Tatsächlich hatte der Obdachlose aber offenbar Glück im Unglück. Inzwischen konnte er sogar vernommen werden, heißt es aus der Pressestelle der Polizei. Über die Hintergründe des Angriffs macht die Polizei keine Angaben. Fest steht: Noch vor Ort konnte sie drei Tatverdächtige festnehmen. Es handele sich um Männer, die die Polizei ebenfalls der Obdachlosenszene rund um den U-Bahnhof zurechnet. Sie sitzen wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

„Er war ein lieber Mann“, erzählt Mariola. Die obdachlose Polin macht selber in der Nähe der U-Bahnstation mit ihrem Freund Platte. Den Angriff hätten sie erst wahrgenommen, als bereits der Rettungswagen kam. Die Täter habe sie nicht gekannt, sagt Mariola. Sie könne sich überhaupt nicht erklären, warum es zu dem Angriff kam. Ihr Bekannter habe bereits seit vier Jahren an diesem Platz geschlafen. „Er hatte dabei nie Probleme“, sagt Mariola.