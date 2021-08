St. Pauli : Obdachloser stirbt auf der Reeperbahn 

Am Samstag hat eine Passantin einen Obdachlosen tot auf der Reeperbahn aufgefunden. Die Todesursache soll eine Obduktion klären.

„Samstagabend, Touristen bummeln über die Reeperbahn, Lokale und Shops werden aufgesucht. Samstagabend – Mitten unter den zahlreichen Besuchern stirbt ein Mensch auf der Straße.“ So beschreibt der Verein Leben im Abseits den Tod eines Obdachlosen am vergangenen Wochenende. Andere Obdachlose, die mit dem Mann vor einem Restaurant Platte gemacht hätten, seien völlig fassungslos vom plötzlichen Tod ihres Kollegen, heißt es in einem Facebook-Post.

Laut einem Polizeisprecher bemerkte eine Passantin den leblosen Mann und verständigte die Beamten auf der Davidwache. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen Rettungsdient hätten diese dann nur noch den Tod des 52-jährigen Mannes feststellen können. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei zufolge nicht vor. Zur Klärung der Todesursache wurde der Mann in die Gerichtsmedizin gebracht.