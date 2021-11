Hotelzimmer für Obdachlose : Kicker und Engel sammeln Spenden

Um Hotelzimmer für Obdachlose anzumieten, rufen der FC St. Pauli und die „Bergedorfer Engel“ zu Spenden auf. Das Winternotprogramm sei für viele keine Alternative.

Den zweiten Winter in Folge ruft der FC St. Pauli seine Fans zu Spenden für Obdachlose auf, um diese in Hotels unterzubringen. „Rund ums Stadion und im gesamten Viertel gibt es ganz viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die auf der Straße leben und die gerade im Winter aufgrund der Kälte und der Pandemie in einer notleidenden Situation sind“, erklärt Cheftrainer Timo Schultz in einer Videobotschaft.

Das Winternotprogramm der Stadt sei für viele trotz einiger Verbesserungen keine Alternative, heißt es vom Verein. Gerade die Geschwächten und Kranken benötigten eine Einzelunterbringung, die sie auch tagsüber nicht verlassen müssen, sowie Verpflegung und Betreuung. „Jeder Euro zählt, und letztendlich zählt der Stadtteil auf euch“, appelliert Trainer Schultz.

Auch die Initiative „Bergedorfer Engel“ sammelt wieder Spenden, um Hotelzimmer für Obdachlose anzumieten. „Für fast alle unserer Gäste hat sich die Lebenssituation nach dem letzten Winter im Hotel zum Besseren gewandelt“, heißt es im Spendenaufruf auf der Plattform betterplace. „Eine Hotelnacht kostet 30 Euro. Eine Spende von 5 Euro bedeutet 6 Stunden in einem warmen Zimmer…“