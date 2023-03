Mauretanien : Früher Sklave, heute Aktivist

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Einst war er selbst ein Sklave – heute engagiert sich der Aktivist Brahim Ramdhane für ein Mauretanien ohne Unterdrückung und Leibeigenschaft. Seine stärkste Waffe: Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen.

Wo vor rund 50 Jahren Sklavenhalter ihre Zelte aufbauten und das Dorf Ain Salama entstand, erstreckt sich heute nur noch die Wüste Mauretaniens unter einem grenzenlos blauen Himmel und brennender Sonne. Hier parkt Brahim Ramdhane, 55, seinen Wagen. 160 Kilometer ist er mit dem Auto aus der Hauptstadt Nouakchott hergekommen, auf der Suche nach Spuren seiner Ver­gangenheit. Lederne Flip-Flops trennen seine Füße vom ­glühenden Sand. Ramdhane starrt auf eine rostige Metallplatte auf einem weiß getünchten Brunnen und erinnert sich an seine Kindheit.

Als Fünfjähriger zog er Wasser aus dem 60 Meter tiefen Schacht. Er erinnert sich an die furchtbare Hitze, in der er schuften musste. „Brahim, hol Wasser!“, „Brahim, such die Esel!“, befahlen seine Master damals. Wenn er hinaus zu diesem Brunnen rannte, bekleidet nur mit einem Lendenschurz oder alten Lumpen, brannte der Sand unter seinen nackten Füßen. Damals war er ein Sklave.

Brahim Ramdhane gehört zu den Haratin, ehemaligen Sklaven und deren Nachkommen, die sich heute als Volksgruppe verstehen. Dass die Einteilung in „Schwarze“ und „Weiße“ als Sklaven und Sklavenhalter kein Naturgesetz ist und wohl auch nicht der Wille Allahs, lernte Ramdhane erst im Laufe seines Lebens. Nur ein Zufall führte dazu, dass er die Schule besuchte. Erst seit 2007 steht Sklaverei auch in Mauretanien unter Strafe. Doch bis sie auch aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist, setzt sich Ramdhane mit seiner Stiftung dafür ein, dass mehr Haratin-Kinder zur Schule gehen.