Berliner Hitzehilfe : „Kleine Unterkünfte sind essenziell“

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Artan Zeka erinnert sich noch genau an den Moment, als sich die Türen zur Berliner Hitzehilfe zum ersten Mal öffneten. Es war der 18. Juli 2022 – und in der Hauptstadt kletterte das Thermometer auf 42 Grad. Bis Ende September koordinierte Zeka für den Internationalen Bund (IB) Berlin-Brandenburg die erste Hitzenotunterkunft in Deutschland. Der Andrang war enorm.

Hinz&Kunzt: Herr Zeka, die Welt­gesundheitsorganisation forderte schon 2008, dass die Städte in Europa ihre Bewohner:innen besser vor Hitze schützen müssen. Wie kam es dazu, dass in Berlin nun endlich Deutschlands erste Hitzenotunterkunft eröffnete?

Artan Zeka: Wir sind über die Kälte­hilfe zur Hitzehilfe gekommen. Im Winter betreibt der IB Berlin-Brandenburg Notunterkünfte in der ganzen Stadt. Wir haben uns schon lange gewünscht, die auch im Sommer zu öffnen. Vergangenen Juni konnten wir uns mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg einigen – und das Haus, das wir dort für die Kältehilfe nutzen, auch für den Sommer bekommen. Die Idee haben wir uns in Spanien und den USA abgeguckt. Dort können Obdachlose der Hitze in sogenannten „Cooling Houses“ entkommen – zumindest eine Zeit lang.

Wie sah das Angebot aus?