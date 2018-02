Millerntor-Stadion : Kickerturnier zugunsten von Hinz&Kunzt

Mehr als 200 Spieler nahmen am Wochenende im Millerntor-Stadion am Kickerturnier zugunsten von Hinz&Kunzt teil.

Anzeige





105 Teams hatten sich angemeldet: Am Samstag, den 17. Februar, kurbelten die Spieler schließlich an den Stangen um die Wette. Auch die schwächeren Teams kamen auf ihre Kosten, denn der Turniermodus sicherte allen Teilnehmenden eine Mindestanzahl an Spielen – vor allem aber auch gegen ähnlich starke Teams.

Ermöglicht wurde der Wettbewerb im Ballsaal des Millerntor-Stadions durch die Firma mg design sowie dem neuen Hauptsponsor Bobby&Fritz und natürlich den FC St. Pauli, der den Ballsaal zur Verfügung gestellt hat.

Obwohl viel Wert auf Fairness gelegt wurde, gab es am Ende natürlich auch einen Sieger. Wir präsentieren hier die Top-4-Liste:

Platz Team Beavis and Butt-Head: Luciano Auria + Patrick Ryan Platz Team Stangenfieber: Ceylani Stacey + André Zander Platz Team Kevin-Erik und die stille Treppe: Frank Sobotke + Hajo Brockmann Platz Team Lauch: Alexey Petrov + Alexander Gräfe

Unser Dank geht an mg design, Bobby&Fritz, den FC St. Pauli sowie Cartel X, Druckerei Frau Homovc, Mediadruckwerk Gruppe GmbH und Generali Versicherungen.

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern sowie den Tombolaspendern, die für tolle Preise gesorgt haben:

Audiolith, Chocoversum, Cleptomanix, Eis Arena Hamburg, Hamburg Towers, Montgomery Champs, rice, Szene Hamburg

Das Catering wurde von Bobby&Fritz, bo’name sowie Edeka Martens in Sandesneben unterstützt.