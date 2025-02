Ab sofort können Kund:innen das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt auch bargeldlos erwerben.

Dank eines neuen Bezahlsystems ist es nun möglich, Magazine, Sonderausgaben oder Kalender direkt bei den Verkäufer:innen sicher per Smartphone zu erwerben. Ziel ist es, allen Menschen – ob mit oder ohne Bargeld – den Kauf von Hinz&Kunzt zu ermöglichen und damit die Verkäufer:innen aktiv zu unterstützen.

„Immer mehr Menschen haben kein Bargeld dabei, was für unsere Verkäufer:innen eine echte Herausforderung bedeutet. Mit der Einführung des Zahlens per Handy wollen wir sicherstellen, dass jede:r weiterhin die Möglichkeit hat, Hinz&Kunzt zu unterstützen und ein Magazin zu kaufen“, erklärt Geschäftsführer Jörn Sturm von Hinz&Kunzt.

Ein Projekt für mehr Flexibilität beim Bezahlen

Nach einer erfolgreichen Pilotphase, bei der die Bezahlmethode mit einer kleinen Gruppe von Verkäufer:innen getestet wurde, wird das Bezahlsystem nun allen zur Verfügung gestellt. Ganz nach dem Vorbild eines bereits in Österreich erprobten Systems wird nun auch Hamburgs Straßenverkauf digital. So wird das Bezahlen für Käufer:innen so einfach wie möglich und auch die Verkäufer:innen kommen auf sicherem Weg an ihr Geld. Da viele von ihnen kein eigenes Bankkonto besitzen, erfolgt die Auszahlung direkt im Hinz&Kunzt-Vertrieb. So profitieren auch Menschen vom digitalen Bezahlen, die sonst keinen Zugang dazu hätten.

Schnell und unkompliziert: So funktioniert das neue Bezahlsystem

Um ein Produkt digital zu bezahlen, scannen Kund:innen mit ihrem Smartphone den QR-Code auf dem Verkaufsausweis der Hinz&Künztler:innen. Anschließend wählen sie das gewünschte Produkt (Magazin, Sondermagazin oder Kalender) aus und entscheiden sich für eine der verfügbaren Zahlungsmethoden – PayPal, Apple Pay oder Google Pay. Optional kann zusätzlich ein Trinkgeld hinterlassen werden. Nach Abschluss der Zahlung, die durch eine grüne Bestätigung angezeigt wird, zeigen die Käufer:innen diese den Verkäufer:innen und erhalten wie gewohnt ihr Produkt. Der gesamte Prozess erfolgt direkt über das Smartphone der Käufer:innen – einfach, schnell und sicher.