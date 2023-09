30 Jahre Hinz&Kunzt : Jubiläumsgala „Glitzer&Beton“ am 10. November

Wegen Schwarzfahren in Haft? Tausende landen in Deutschland jedes Jahr im Gefängnis, weil sie sich kein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr leisten konnten. Wir haben mit einem ehemaligen Häftling und einem ehemaligen Gefängnisleiter über die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen gesprochen. Außerdem: Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) im Portrait. Und die besten Partys findet man in kleinen Kneipen in […]