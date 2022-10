Hinz&Kunzt Kalender 2023 : Wasser. Wolken. Wünsche.

Fünf Hinz&Künztler:innen waren mit Fotografin Lena Maja Wöhler in Hamburg auf Fotosafari. Schwerpunkt: Wasser. Ihre schönsten Bilder drucken wir in einem Jahreskalender für 2023.

Zu Fuß und im Boot, bei Sonnenschein und in der Nacht haben sich fünf Verkäufer:­innen in Hamburg auf Fotosafari begeben: Sie wollten die Schönheit von Wasser und seine Flüchtigkeit einfangen. Die Bilder zeigen ein vielfältiges Hamburg: konkret und abstrakt.

Die Idee zum Projekt hatte die Fotografin Lena Maja Wöhler. Die 35-Jährige hat schon mehrfach und mit Freude Fotoworkshops mit Hinz&Künztler:innen geleitet. Deshalb hat sie auch „De Tiden“ initiiert. „De Tiden steht für die Gezeiten“, erklärt sie. „Das Kommen und Gehen von Wasser sowie schlechten wie auch guten Zeiten.“ Es sei ein Fotoprojekt auf Augenhöhe für alle ohne oder zeitweise ohne Obdach. Die Idee kam so gut an, dass die Fotografin Fördermittel von „Heartbeat Photo“ vom Freundeskreis des Hauses der Photographie erhielt.

Die Safari führte auf eine Hafenrundfahrt und eine Paddeltour auf der Alster, hinzu kamen Projekte mit Langzeitbelichtung in Planten un Blomen. Dabei hatten drei aus der Gruppe vorher noch nie eine Kamera in der Hand gehalten. „Ich war einfach neugierig“, sagt Nicole. Die 44-Jährige überwand für die Tour mit dem Paddelboot sogar ihre Angst vor Wasser. „Ich kann nicht schwimmen, aber nach kurzer Zeit fand ich es richtig cool“, erzählt sie. Ein Neuling hinter der Linse ist auch Jens. „Ich fand die Langzeitbelichtung am besten. Da konnte ich richtig viel testen und rumprobieren.“ Sein Foto vom Wasserfall ist auch eines der Motive, die sich im Jahreskalender für 2023 finden. Das Bild weckte bei Jens gleich einen Reisewunsch: „Ich möchte gern mal einen richtig großen Wasserfall sehen.“

Gerrit hingegen hat schon Übung im Fotografieren. „Ich habe dieses Mal gar nicht so viele Fotos gemacht“, sagt der 47-Jährige. „Aber dafür konnte ich anderen Tipps geben.“ Er hat inzwischen eine eigene Kamera und macht regel­mäßig Bilder. Am liebsten frühmorgens: „Dann habe ich die Welt für mich.“

Jahreskalender 2023

