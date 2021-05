Corona : Impftermine für Obdachlose

Obdachlose können sich in dieser Woche in der Markhalle und den Tagesaufenthaltsstätten Herz As und TAS Bundesstraße gegen Corona impfen lassen.

In Hamburg können sich jetzt alle Obdachlosen gegen Corona impfen lassen. Im Winternotprogramm in der Friesenstraße wurden bereits in der Vorwoche geimpft, nun gibt es auch für alle anderen Möglichkeiten, sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson vor einer Erkrankung zu schützen:

, 5. Mai, 11 Uhr bis 15 Uhr in der , Klosterwall 11 Freitag, 7. Mai, ab 11 Uhr in der TAS, Bundesstraße 101; bitte vorher anmelden!