Long-Zhu Li aus Taiwan : „Ich hoffe auf gute Gesundheit und stabile Umsätze“

Dank seines Jobs als Verkäufer von The Big Issue Taiwan lebt Long-Zhu Li wieder in einer eigenen Wohnung. „Ich fühle mich damit wieder wie ein normaler Mensch“, sagt er.

Der Verkaufsplatz von Long-Zhu Li befindet sich vor der U–Bahn Haltestelle Dongmen in Taipei. Aufgrund eines Arbeitsunfalls wurde der 54-Jährige obdachlos und seine Frau und zwei Töchter haben ihn danach verlassen. Nachdem er mehrere Jahre auf der Straße gelebt hatte, begann er 2011 als Verkäufer des The Big Issue Taiwan und mietet jetzt eine kleine Wohnung.

„Mein bedeutendster Moment im Jahr 2017 war als einer der Mitarbeiterin aufgrund ihrer Ehe und Karrierepläne das Big Issue Teams verließ. Ich bin ein bisschen traurig, da wir uns schon lange kennen. Sie behandelt mich wie ein Familienmitglied und sie ist genauso alt wie meine Tochter.

Mehr als 300 Zeitungen an einem Tag verkauft

Meine größte Errungenschaft war, als ich einmal mehr als 300 Zeitschriften an einem Tag verkaufte. Das hat mich total gefreut und auch sehr stolz gemacht.

Die Anzahl meiner verkauften Exemplare ist in diesem Jahr um ungefähr 60 Prozent zurückgegangen, also ist gerade jetzt jeder Tag eine neue Herausforderung für mich. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich diese Situation ändern könnte. Auch wenn ich länger in der brennenden Sonne stehe, verkaufe ich nicht mehr Exemplare.

Ich werde immer älter und hoffe weiterhin auf gute Gesundheit sowie stabile Umsätze.

Um ehrlich zu sein – meine Arbeit füllt mich nicht unbedingt aus, aber zumindest fühle ich mich damit wie eine normaler Mensch. Ich muss nicht auf der Straße schlafen oder mein Gesicht bedecken.“

Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von Karin Bosshard, Eva Schueckel, Jessica Michaels und Jack Streames. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von INSP.ngo.