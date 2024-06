Der Titel des Europameisters im Straßenfußball geht nach Litauen. Die Osteuropäer haben sich im Finale auf dem Hamburger Heiligengeistfeld gegen Ungarn durchgesetzt.

Ganz oben auf dem Trepppchen der Straßenfußball-Europameisterschaft der Wohnungslosen stand am späten Freitagnachmittag das Team aus Litauen. Im Finalspiel gegen den Vorrunden-Erstplatzierten Ungarn siegte das litauische Team auf dem Hamburger Heiligengeistfeld souverän mit 4:2. Auf Platz 3 landete das Team aus Rumänien.

Das deutsche Team landete bei den Finalspielen am Freitag auf Platz 7. Schon an den Spieltagen davor hatte es nur wenig sportlichen Erfolg: Gegen Rumänien verlor das Team mit 4:9, gegen Litauen fuhr es eine 5:8-Niederlage ein und Ungarn besiegte es mit 2:4. Bereits das Auftaktspiel gegen Schweden hatten die Deutschen am Montag mit 1:3 verloren.

Es stand beim Turnier direkt neben der Fanzone der Profi-EM aber ohnehin der Zusammenhalt im Mittelpunkt. Auf dem Programm standen neben den täglichen Spielen auch Ausflüge per Rad und Kanu durch Hamburg. Den Abschluss bildet am Freitagabend eine Party mit allen Beteiligten.

Die Abschlusstabelle der Homeless Europe 2024

