Bei der Europameisterschaft der Wohnungslosen spielen noch bis Freitag Teams aus acht Ländern auf dem Hamburger Heiligengeistfeld. Deutschland unterliegt zum Auftakt 1:3 gegen Schweden.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Vom 17. bis 21. Juni findet auf einem eigens errichteten Platz auf dem Heiligengeistfeld hinter der gigantischen Leinwand der EM-Fanzone die Homeless Euro statt. Wohnungslose aus Deutschland, Litauen, Italien, Rumänien, Belgien, Schweden, Polen und Ungarn spielen um den Titel der besten Straßenfußballer:innen Europas. Gespielt wird Vier gegen Vier. Kurze Pässe, schnelle Sprints und häufige Wechsel bestimmen das Spiel. Zwei Stahltribünen bieten einen hervorragenden Blick auf das Geschehen.

Und auf dem Kunstrasenplatz sieht gerade alles danach aus, als würden auch Italiens Wohnungslose das Spielsystem Catenaccio perfekt beherrschen. 1:0 steht es zur Halbzeit am Montagnachmittag gegen Litauen. Doch Straßenfußball ist nicht nur schneller und dynamischer, sondern auch torreicher als gewöhnlicher Fußball. Am Ende ein leistungsgerechtes 3:3 auf der Anzeigetafel.

Bianca Koch kickt für Deutschlands Wohnungslose Vom 17. bis 21. Juni findet auf dem Heiligengeistfeld die Homeless Europameisterschaft im Straßenfußball statt, mit acht Teams aus ganz Europa. Die Hamburgerin Bianca Koch spielt für das deutsche Team – als einzige Frau.

Die weiteren Partien des ersten Spieltages: Deutschland unterliegt zum Auftakt dem nördlichen Nachbarn Schweden mit 1:3. Ungarn setzt sich mit 3:2 gegen Polen durch. Und die Rumänen überzeugen nicht nur bei der UEFA-Euro, sondern auch bei der Homeless-Euro: 8:2 heißt es am Ende gegen die Belgier, für die der Dienstag somit allgemein zum gebrauchten Tag wird.

Wie es weitergeht? Am Dienstag wird ab 16:20 Uhr weitergespielt. Drei Tage Pause, so etwas kennen die Wohnungslosen nicht. Sie absolvieren ab sofort pro Tag zwei Partien. Am Mittwoch und Donnerstag startet das Programm jeweils um 16 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Finalrunde wiederum startet am Freitag bereits um 13 Uhr und endet gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung.