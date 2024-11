Wieso führt Hinz&Kunzt das digitale Bezahlen ein?

Immer mehr Menschen haben gar kein Bargeld dabei und können sich deshalb kein Straßenmagazin kaufen. Deshalb testen wir ab Mitte November bei einer kleinen Gruppe von Verkäufer:innen ein in Österreich bereits laufendes System zum Bezahlen per Handy an.