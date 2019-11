Jahreskalender : Hinz&Künztler auf Fotosafari

Die Teilnehmer unseres Fotowettbewerbs können stolz sein: Unter Anleitung von Fotografin Lena Maja Wöhler haben sie Hamburg und Umgebung eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die besten Bilder sind als Jahreskalender erhältlich.

Lemmy strahlt. „Das war ein schöner Tag. So still! Und die vielen Tiere!“ Der Hinz&Künztler hat den Ausflug in den Wildpark Schwarze Berge total genossen. Auch Norbert ist froh. „Das erinnert mich an meine slowakische Heimat, da ist es auch so grün.“ Tolle Fotos für unseren Fotowettbewerb haben die beiden und ihre Kollegen währenddessen auch gemacht – und für ungewöhnliche Perspektiven alles gegeben: Sie sind auf dem Bauch gerobbt, um Babyziegen vor die Linse zu kriegen, und auf Bäume geklettert.

Den Fotowettbewerb für Verkäufer gibt es regelmäßig, aber bisher sind alle Teilnehmer auf eigene Faust losgezogen. Da die meisten keine Kamera und wenig Erfahrung haben, war die Bildqualität nicht optimal. Das wollten wir in diesem Jahr besser machen! Deshalb konnten alle Profikameras nutzen und in drei Workshops etwas über Tiefenschärfe, Bildausschnitt und Motivwahl lernen.

Ganz nebenbei entpuppten sich die Touren in die Innenstadt, in den Wildpark und ins Alte Land als super Gruppenerlebnisse. Die Stimmung war mal ausgelassen wie beim Kindergeburtstag, mal konzentriert wie an der Hochschule. Oft versanken die Hinz&Künztler so in ihre Bilderjagd, dass sie Zeit und Raum vergaßen.

Mehrere Hundert Fotos sind bei den Exkursionen zusammengekommen. Keine leichte Wahl für die Jury aus Fotograf Dmitrij Leltschuk, Chefredakteurin Birgit Müller, Geschäftsführer Jens Ade, Vertrieblerin Meike Lehmann, Öffentlichkeitsarbeiterin Sybille Arendt und Praktikantin Marina Schünemann. Auch Lena Maja Wöhler ist zufrieden: „Die Hinz&Künztler haben ein gutes Auge.“