Katastrophenhilfe : Hamburger Vereine sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei sammeln Hamburger Vereine Spenden, um im Krisengebiet zu helfen. Benötigt werden warme Decken, Schlafsäcke und Geld.

Ein ganzer Sattelzug mit Hilfsgütern soll in den kommenden Tagen aus Hamburg in das Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei starten. Die Hilfsorganisationen „Hanseatic Help“, „Der Hafen hilft“ und „Hamburger Hilfskonvoi“ haben dafür in Zusammenarbeit mit der „Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft“ zu Sach- und Geldspenden aufgerufen.

Besonders dringend werden Schlafsäcke, warme Decken und Zelte, aber auch Rollstühle, Gehhilfen und anderes gebrauchsfähiges medizinisches Material benötigt. Auch warme Jacken, Pullover und Hosen sind willkommen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Aus rechtlichen Gründen könnten nur neue Kleidungsstücke (mit Etikett oder originalverpackt) ins Krisengebiet geschickt werden.

Sachspenden nehmen die Organisationen in der Schnackenburgallee 11 entgegen. Sie können zu diesen Zeiten abgegeben werden: Freitag, 10.2. und Samstag, 11.2. jeweils von 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 12.2. von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch, 15.2. von 10 bis 18 Uhr. Alternativ hat „Hanseatic Help“ seine Spendenannahme dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 geöffnet. Hier sind vor allem Decken und Schlafsäcke gefragt.

Kleiderspenden stehen für „Hanseatic Help“ derzeit nicht im Vordergrund. Wichtiger sei die Beschaffung von Schlafsäcken, Decken und Feldbetten, heißt es. Mit Geldspenden könne der Verein Hilfsgüter günstig in großen Mengen beschaffen, „sodass auch kleinere Spendenbeträge eine große Wirkung haben.“ Zudem würden Spenden bei Bedarf an Partnerorganisationen vor Ort weitergeleitet.

Spendenkonten