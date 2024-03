Draußen schlafen für den guten Zweck : Gute Nacht!

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Einmal im Monat draußen schlafen bei Wind und Wetter – für die gute Sache: Dieser Herausforderung stellt sich eine 20-köpfige Gruppe um Volker Haack.

Die Handyfotos sind dunkel, die Beteiligten oft nur schemenhaft zu erkennen. Hier ein Schlafsack auf einer Gartenliege, dort ein Lagerfeuer vor nächtlicher Waldkulisse. Doch in der Chatgruppe „Zelten bei Wind und Wetter“ ist Bild­qualität von nachrangiger Bedeutung. Wichtig sind Dokumentation und „Beweisführung“: „Ich habe es getan – ich habe draußen geschlafen!“ Und damit: „Job erfüllt!“

Der Organisator dieser Challenge für den guten Zweck, Volker Haack, hat zu sich nach Eidelstedt eingeladen, in ein hübsches Wohngebiet im Nordwesten der Stadt. Heute Nacht hat seine Frau Hjördis ihren Teil der

Abmachung eingehalten und auf der Veranda des Familienhauses übernachtet, gerade noch rechtzeitig vor Monatsende. 20 Teilnehmende hat die Gruppe: 13 Erwachsene und 7 Kinder.

Gegründet wurde sie im Juli 2023, um sich für ein Jahr einer besonderen Herausforderung zu stellen. „Obdachlose müssen oft draußen übernachten. Wir wollen an sie denken, indem wir uns einmal im Monat ebenfalls dieser Aufgabe stellen“, sagt der 51-jährige Haack, der im Verkauf eines Fleischgroßhandels arbeitet und sich in der örtlichen evangelischen Kirchengruppe engagiert. Aber natürlich sei allen klar, dass „das, was wir machen, in keiner Weise vergleichbar ist mit dem Schicksal eines Menschen ohne ­Zuhause“.