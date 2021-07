GoBanyo : Duschdorf für Obdachlose zieht um

Nach einem halben Jahr vor dem Millerntorstadion ziehen die stationären Duschcontainer für Obdachlose von „GoBanyo“ um – auf die andere Seite des Heiligengeistfelds.

Das Duschdorf für Obdachlose auf St. Pauli zieht um. Wie die Organisation „GoBanyo“ auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, werden die Duschcontainer ab dem kommenden Montag nicht mehr vor dem Millerntorstadion stehen, sondern einen knappen Kilometer weiter auf dem Parkplatz am Amtsgericht an der Ecke Glacischaussee und Sievekingplatz. Mindestens bis zum kommenden Frühjahr könnten Obdachlose sich dort waschen, hieß es.

GoBanyo betreibt das Duschdorf seit dem Jahreswechsel als Ergänzung zum Duschbus, einem umgebauten Omnibus, in dem Obdachlose die Gelegenheit haben, sich zu waschen. Motto: Waschen ist Würde. Die Container vor dem Millerntorstadion wurden mit finanzieller Unterstützung des Bezirks Mitte aufgestellt. Ein offenbar dringend notwendiges Angebot: Alleine im Mai wurden 1400 Besucher:innen gezählt.

