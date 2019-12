Tukur und Märtens im Interview : „Gib! Und frag nicht, was du bekommst!“

Tukur: Du kannst nicht die ganze Welt retten. Aber auch wenn sie morgen ­untergeht, musst du heute noch dein Apfelbäumchen pflanzen. Es geht in der Kunst, in der Schauspielerei und in der Musik auch immer um Verzauberung, dass man die Menschen ein bisschen höher hebt und ihnen Kraft gibt für diesen Lebenskampf. Und es geht um Menschlichkeit, um Humor und Respekt.

Märtens: Es gibt ja auch immer mal gute Nachrichten. Das Bundesverfassungsgericht hat doch jetzt einige der harten Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger gekippt. Das ist mal wieder eine Entscheidung in die richtige Richtung.

(Anmerkung der Redaktion: Am 5. November, an dem wir Ulrich Tukur und Günter Märtens trafen, hat das Bundesverfassungsgericht die Hartz-IV-Sanktionen teilweise für verfassungswidrig erklärt. Es dürfen nicht mehr als 30 Prozent des Hartz-IV-Betrages gestrichen werden. Miete und Krankenversicherung dürfen nicht gefährdet sein.)

Die Kellnerin räumt ab. Als wir den Tisch bestellt haben, wurde uns schon gesagt, dass Ulrich Tukur und Günter Märtens manchmal kämen – und „immer an diesem Tisch sitzen“.

Märtens: Ich bin hier schon mit meiner Mutter in den 1970er-Jahren hergekommen, wenn wir zum Einkaufen in der Stadt waren. Früher war ich auch oft bei Daniel Wischer in der Spitalerstraße – und ich war sautraurig, als der ­zugemacht wurde. Und warum? Um eine Fischbratküche mit neuem Besitzer r­einzusetzen. Da hätte man doch lieber ­alles lassen sollen, wie es war.

Tukur: Ich liebe Daniel Wischer, vor allem das Restaurant in der Steinstraße, wo sich seit den 1950er-Jahren wenig verändert hat. Es sind magische Orte, die den ständigen Veränderungen trotzen und einem die Illusion geben, dass irgendetwas bleibt. Solche Orte haben Spiritualität und Herz. Und ihr sitzt ja auch direkt gegenüber …