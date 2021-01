Interview mit Lasse Rheingans : „Fünf sind gegangen“

Die Bielefelder Beratungsagentur Rheingans hat den 8-bis-13-Uhr-Tag bei vollem Lohnausgleich eingeführt. Ein Gespräch mit Inhaber Lasse Rheingans?

Hinz&Kunzt: Wie oft hat der Chef vergangene Woche mehr als fünf Stunden am Tag gearbeitet?

Rheingans: Gemeine Frage (lacht). Es waren auch mal sieben Stunden. Aber was ist Arbeit? Sind das nur Tätigkeiten, die mich anstrengen? Oder auch die, aus denen ich Energie ziehe? Im Büro war ich nicht länger als fünf Stunden. Aber klar, nachmittags führe ich schon mal ein Gespräch oder beantworte eine Mail.

Im Regelfall schaffen die das. Derzeit sind alle coronabedingt im Homeoffice, manche haben kleine Kinder. Da können nicht alle unser Modell, von 8 bis 13 Uhr fokussiert zu arbeiten, umsetzen. Sie müssen sich selbst organisieren. Ich vertraue da meinen Leuten. Aber wenn ich das Gefühl habe, jemand arbeitet zu viel, rufe ich an und sage: „Pass auf dich auf!“.

Fünf sind gegangen. Klingt nach viel. Doch ich habe mich jedes Mal auch gefreut. Diese Kolleg*innen hatten plötzlich Zeit, darüber nachzudenken, was sie noch im Leben möchten. Einer ist etwa in die Industrie gewechselt, ein anderer hat ein Bibelstudium begonnen. Man kann seine Arbeit nur in fünf Stunden schaffen, wenn man sie wirklich mag.