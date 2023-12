Der gute Geist im „KunztCafé“ : Fritze macht das!

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Torsten Fritz war der gute Geist hinter dem „KunztCafé“ anlässlich unseres 30. Geburtstags – und ist „heute noch beseelt“!

Vor der verschlossenen Ladentüntür, an der Aufkleber prangen wie „Refugees welcome“, „Stand with Ukraine“ oder „Antifa Area“, rollen plötzlich zwei Fahrräder heran. „Hier habt ihr schon mal den Schlüssel, ich bringe noch rasch meinen Sohn von der ­Schule nach Hause“, sagt der freund­liche Typ auf dem ersten Rad, den man im Szenejargon als „stabil“ beschreiben würde: kräftige Statur, strohblond verwuschelter Schopf mit lila Topping, schwarzer Hoodie, trotz spätherbstlich frischer Außentemperaturen nur knielange Shorts und da­runter mächtige nackte Waden. Willkommen in Halstenbek-Krupunder, willkommen bei „Quiieetsch“, willkommen bei Torsten Fritz!

Eine Viertelstunde später ist der Laden-Hüter zurück in seinem 220 Quadratmeter großen, quietschbunten Reich der Sinne, das an diesem Freitag nachmittags geöffnet hat. Sage und schreibe 1500 verschiedene

Stoffe, dazu Mützen, Taschen, Mäntel, Kissen, Kinderlatzhosen, Jacken und mehr – „alles Unikate, und alles von meiner Frau und mir selbst genäht“, sagt Torsten nicht ohne Stolz. Wobei, den Torsten treibt er uns gleich mal aus: „Alle sagen Fritze zu mir.“ Seit sieben Jahren schmeißt er gemein­sam mit seiner Frau Kesrin den Laden – und seit zwei Jahren auch noch die zuvor von der Schließung bedrohte lokale Poststelle. „Ansonsten wäre dem Ort ein wichtiges Stück Gemeinschaft verloren gegangen“, sagt der 46-jährige Vater von drei Kindern. Und das ist mit einem wie ihm nicht zu machen. Oder um es mit dem Namen seiner Firma zu sagen: Fritze macht das!