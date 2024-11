Viele Hamburger Einrichtungen organisieren rund um die Festtage Weihnachtsfeiern für Obdachlose. Ein Überblick.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Das CaFée mit Herz auf St. Pauli lädt bereits am 13. Dezember zu einem Weihnachtsmarkt im Innenhof ein. Ab 14 Uhr gibt es in der Seewartenstraße 10 Grillwust, Punsch und Waffeln. Am Feuer können alle den Abend gemütlich zusammen ausklingen lassen.

Entenkeulen, Rotkohl und Klöße gibt es am 24. Dezember ab 11 Uhr im Hofbräuhaus am Speersort 1. Zum 14. Mal sorgt der „Brüder Teresa Strassenhilfe e.V.“ für das Festessen für Obdachlose. Platz ist für rund 700 Menschen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Diakonie-Zentrum für Wohnungslose in der Bundesstraße 101 lädt am selben Tag zu einer Andacht mit Musik und einem Weihnachtsessen ein. Dazu verteilen die Mitarbeiter:innen voraussichtlich ab Anfang Dezember rund 80 Einladungen.

Im Schrødingers im Schanzenpark findet an Heiligabend wieder die Aktion „Liebe in Schleifen“ statt. Die Mitarbeitenden verschenken Lebensmitteltüten. Es gibt unter anderem Suppe aus dem Restaurant Bullerei, und die Tiertafel gibt kostenlos gespendetes Tierfutter an Bedürftige weiter. Auch im Winternotprogramm in der Friesenstraße und der Châu-und-Lân-Straße gibt es ein traditionelles Weihnachtsessen. Der ehrenamtliche Förderverein bietet ab 19 Uhr Geflügel-Wiener-Würstchen und vegetarische Alternativen.

Auch die Alimaus auf St. Pauli öffnet am 24. Dezember ihre Türen. Wie im vergangenen Jahr, gibt es zwei Festessen – um 13 und um 15 Uhr – damit jede:r kommen kann. Interessierte können sich ab Anfang Dezember bei den Mitarbeiter:innen vor Ort am Nobistor 42 anmelden.