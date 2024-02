Der Diakoniechef und Hinz&Kunzt-Herausgeber im Interview : „Eine bezahlbare Wohnung zu haben ist eine grundlegende Gerechtigkeitsfrage.“

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Zehn Jahre lang stand Dirk Ahrens (61) an der Spitze der Diakonie in Hamburg. Zum Sommersemester wechselt der scheidende Landespastor als Dozent an die Evangelische Hochschule am Rauhen Haus.

Hinz&Kunzt: Mit der neuen Heraus­forderung an der Hochschule endet auch Ihre Herausgeberschaft von Hinz&Kunzt.