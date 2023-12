Vertreibung bei Lübeck : Druck auf Bettler

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr 69 osteuropäische Obdachlose aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren. Der Kreis Ostholstein geht noch weiter. Die Polizei nahm vier rumänischen Bettlern die Ausweise ab, um sie unter Druck zu setzen.

Vier Obdachlose aus Rumänien schlugen Ende September in der Fußgängerpassage von Bad Schwartau ein Lager auf. Tagsüber versuchten sie, bettelnd ein paar Euro zu schnorren. Das sorgte in der beschaulichen Mittelstadt für Wirbel. Die Polizei informierte umgehend die Ausländerbehörde Ostholstein über „aggressives Betteln“. Die wiederum wies die Polizei an, den Bettlern ihre Ausweisdokumente abzunehmen. So wollte man deren Erscheinen zu einer Überprüfung ihrer ­Arbeitnehmerfreizügigkeit „gewährleisten“, erklärt eine Sprecherin des Kreises Ostholstein gegenüber Hinz&Kunzt.

Am 5. Oktober schritt die Polizei schließlich zur Tat. Wenige Stunden später traf Hinz&Kunzt-Sozialarbeiterin Isabel Kohler auf die vier verunsicherten Bettler. In der ­Spitaler Straße in Hamburg. Dorthin hatten die Männer nach dem Polizeieinsatz Reißaus genommen, nun bettelten sie hier um Geld.

Dabei ist die Gegend rund um den Hamburger Hauptbahnhof gerade alles andere als ein ruhiger Zufluchtsort für Obdachlose. Seit dem Frühjahr kontrolliert die Polizei hier verstärkt Menschen, die auf der Straße schlafen. Auch Bettler:innen wird das Leben erschwert, berichten Straßensozialarbeiter:innen. Laut Senat ist es Aufgabe der Polizei, „die negativen Auswirkungen der Obdachlosigkeit für alle Beteiligten im Rahmen der polizeilichen Zuständigkeit so gering wie möglich zu halten“. Daten zu Platzver­weisen werden nicht erhoben. Eine Bilanz des Amts für ­Migration aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 69 osteuropäische Obdachlose aufgefordert wurden, in die Heimat zurückzukehren. In der Regel hatten sie nach vielen Monaten in Hamburg keine Arbeit gefunden, zudem keine finanziellen Mittel mehr und damit ihr Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit verwirkt. Wie viele von ihnen als Bettler:innen auf Hamburgs Straßen lebten, ist nicht bekannt. Fest steht nur: Sie sollten selbstständig ausreisen. Sieben Obdachlose, die dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurden in ihre Heimat abgeschoben.