April-Ausgabe : Lassen Sie sich nicht unterkriegen!

Was Kai und andere Hinz&Künztler*innen erleben, lesen Sie in unserer Online-Ausgabe. Damit die Verkäufer*innen nicht leer ausgehen, spenden Sie bitte in unseren Corona-Fonds.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Heute gibt es eine traurige Premiere: Die Aprilausgabe erscheint nicht auf der Straße, sondern nur online. Wegen Corona. Normalerweise sind unser Straßenmagazin und seine Verkäufer*innen unzertrennlich. Weil Hinz&Kunzt der Inbegriff von Kontaktpflege und Austausch ist, müssen wir aber auf den Straßenverkauf verzichten. Schlimm für uns, für Sie und vor allem für die Hinz&Künztler*innen. Sie können aber trotzdem helfen: Lesen Sie – und spenden Sie in unseren Corona-Fonds.

Klicken Sie hier:

Zur April-Ausgabe