„Die Kaiserin“-Regisseurin Katrin Gebbe : Aus Wilhelmsburg in den Netflix-Stream

Aus Wilhelmsburg in den Netflix-Stream

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Bislang stand Filmemacherin Katrin Gebbe eher nicht für Popcorn-Kino. Jetzt hat die Hamburgerin für Netflix die Kostümserie „Die Kaiserin“ gedreht – und erzählt von Erfahrungen mit Nicole Kidman bei 34 Grad und sinnlichen deutschen Filmen.

Hinterm Deich in Wilhelmsburg: ein schmuckloser Flachbau, zweiter Stock, rechts. Hier hat Katrin Gebbe ihr Atelier. In einem hellen Raum auf blaugrauem Büroteppich: eine Kiste mit Zeitungsausschnitten, Kartons mit tubenweise Ölfarben, in der Ecke ein Gitarrenverstärker. Das Refugium einer Künstlerin, zweifellos.

Katrin Gebbe lüftet erst einmal durch und entschuldigt sich für ihr Sofa. „Ein wirklich hässliches Ding, aber es ist perfekt. Wenn ich mein Gehirn sehr angestrengt habe und einfach keine Lösung finden will – dann schlafe ich da sofort ein.“

Anstrengungen sind Katrin Gebbe vertraut: Sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Die Enddreißigerin ist gut im Geschäft; sie hat bereits zwei Kinofilme und einen Tatort gedreht. Am 29. September ist ihre erste Arbeit beim Streaming-Riesen Netflix erschienen: „Die Kaiserin“, eine aufwendige Neu-Adaption der berühmten Habsburger Adelsgeschichte um Sisi und Franz.

Es ist einer der letzten Augusttage. Die Arbeit an der Sisi-Serie ist zwar seit ein paar Wochen vorbei, aber sie steckt der Filmemacherin noch in den Knochen: „Es war alles sehr eng getaktet. Es durfte auf keinen Fall etwas schief­gehen, wir haben eine Szene nach der anderen gedreht.“

Beim Laden des Videos werden Ihre Daten an YouTube übermittelt und von YouTube verarbeitet.

Datenschutzinformation Video laden YouTube immer entsperren PGRpdiBjbGFzcz0iX2JybGJzLWZsdWlkLXdpZHRoLXZpZGVvLXdyYXBwZXIiPjxpZnJhbWUgdGl0bGU9IkRpZSBLYWlzZXJpbiB8IE9mZml6aWVsbGVyIFRyYWlsZXIgfCBOZXRmbGl4IiB3aWR0aD0iNTAwIiBoZWlnaHQ9IjI4MSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9xR3NETG1vYWROST9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlOyBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWE7IGd5cm9zY29wZTsgcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+

Bis man der gebürtigen Westfälin ein Multi-Millionenbudget und ein potenziell weltweites Publikum von 220 Millionen Abonnent:innen anvertraute, hat es ein paar Jahre gedauert. An der Kunsthochschule im niederländischen Enschede studierte Gebbe zunächst freie Kunst – hätte sich aber beinahe für Psychologie eingeschrieben. „Menschen sind interessant, nur selten sagen sie die Wahrheit. Aber ich wollte auch kreativ arbeiten, habe mich für Bildhauerei und Malerei interessiert. Nur der Film schafft etwas, das alle Gewerke verbindet. Ich kann in die Tiefe schauen und mir Geschichten ausdenken, ich kann aber auch Bilder malen und etwas entstehen lassen, das es vorher nicht gab.“

Ihre Berufung fand sie erst Jahre später bei einem Austauschstudium in Boston. In einem Keller experimentierte sie mit analogem Filmmaterial. „Das roch so besonders!“, erinnert sich Gebbe. „Und die Nerds, die da saßen, waren wie ich. Die Kunststudierenden habe ich als etwas eigenbrötlerisch erlebt, die Filme­macher:innen nicht. Die waren sozial und gleichzeitig experimentierfreudig, jederzeit bereit, irgendwo ein Abenteuer zu erleben. Aber sie konnten sich auch im Hintergrund halten – wichtig für eine Regisseurin. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, das gefunden zu haben, wo ich hingehöre.“