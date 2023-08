Interview mit Rahela Abdullah : „Die Deutschen haben eine hohe Affinität zum Papier“

Rahela Abdullah leitet die „Zentrale Anlaufstelle Anerkennung“ (ZAA) im Welcome Center der Stadt Hamburg. Im Gespräch erzählt sie, vor welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten Fachkräfte aus dem Ausland in Hamburg regelmäßig stehen.

Hinz&Kunzt: Immer wieder bekommt man zu hören, dass in Deutschland Fachkräfte fehlen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die möchten arbeiten, dürfen aber nicht. Wie lange dauert es beispielsweise, bis ein ausländischer Arzt in Hamburg arbeiten darf?

Nein. Als Soziologin oder Historiker dürften sie beispielweise einfach arbeiten. Da stellt sich dann aber die Frage, wie ein fremder Hochschulabschluss bewertet werden soll. In meinen Augen liegt das an der Affinität der Deutschen zum Papier: Dass man immer irgendetwas von einer deutschen Instanz haben will, die bestätigt, dass ein fremder Abschluss dem Niveau eines hiesigen Hochschulabschlusses entspricht. Zwar sehe ich die Gesetzgebung sehr positiv, weil nichts willkürlich geschieht. Das Problem ist aber die Umsetzung: Die Ausbildungen und Dokumente der Menschen sind nicht das Komplizierte, auch wenn es sicherlich immer wieder komplizierte Fälle gibt. Was fehlt, sind die Menschen, die die Anerkennungsanträge bearbeiten.