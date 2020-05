Hinz&Kunzt-Verkauf ist gestartet : Das große Wiedersehen

Seit Mittwoch gibt es Hinz&Kunzt endlich wieder als gedrucktes Magazin auf der Hamburgs Straßen. Wir haben Eindrücke zum Verkaufsstart gesammelt.

Fotos: Mauricio Bustamante

Es ist Mittwochmorgen und Sigi aus dem Vertrieb hat schlecht geschlafen, Kollege Marci gibt sich betont cool. Sozialarbeiterin Isabel ist heute Empfangsdame, Friederike aus der Öffentlichkeitsarbeit bastelt Startersets. Alle sind an ihrem Platz und aufgeregt. Alle freuen sich wahnsinnig, dass nach zweieinhalb Monaten endlich wieder das Magazin gedruckt unter die Leute gebracht werden kann. „Danke, Hamburg!“ heißt es, weil darin zig Geschichten stehen, wie uns die Hamburgerinnen und Hamburger bislang durch die Corona-Krise getragen haben.

Wegen Corona arbeiten wir in zwei Teams. Wenn sich einer ansteckt aus einem Team und die Kolleg*innen in Quarantäne müssen, ist das andere Team noch voll funktionsfähig. Zum Verkaufsstart arbeitet ein Team immer vormittags, ab 14 Uhr ist dann Schichtwechsel angesagt und das andere Team übernimmt. Wir haben die Kolleg*innen aus den Teams und die Hinz&Künztler*innen, die endlich wieder ihre Zeitungen abholen konnten, an den ersten beiden Verkaufstagen begleitet und die Eindrücke in einer Bildergalerie festgehalten: