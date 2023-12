Ein Gespräch über das Leben mit und ohne Alkohol : „Da bleibt was hängen“

Hinz&Kunzt-Verkäufer Golem und Sozialpädagogin Jenny Guttmann verbindet ihre Liebe zum Punkrock. Was sie unterscheidet: Jenny lebt seit mehreren Jahren nüchtern, Golem ist alkoholsüchtig. Im Hinz&Kunzt-Haus treffen sie sich zu einem Gespräch über das Leben mit und ohne Alkohol.

Golem: Alkohol ist bei mir schon Thema, solange ich denken kann. Mein Vater war Quartalssäufer, immer wenn Urlaub war, hat der sich weggeschossen. Meine Mutter war auch ständig betrunken. Ich würde mal sagen, ich bin besoffen auf die Welt gekommen.

Jenny: Bei mir ging es in der Pubertät los. Da wurde sich nachmittags getroffen, da haben die Freunde getrunken. Dann hat man sich abends getroffen, zum Trinken, zum Party machen, auf Konzerten. Ich habe das nie hinterfragt, weil es so selbstverständlich war. Überall wurde getrunken. So mit 15 oder 16 kamen dann die ersten Geburtstage von Freundinnen, wo es mal einen Sekt gab oder ein Bier. Später war ich in der Punkszene unterwegs. Da wurde noch mal mehr getrunken …