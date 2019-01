Signierstunde in Hamburg : Bob, der Streuner zu Gast bei Hinz&Kunzt

Volles Haus bei Hinz&Kunzt am Wochenende: Der weltbekannte Kater Bob und sein Herrchen James Bowen kamen erstmals nach Hamburg. Bei Hinz&Kunzt begrüßten sie ihre treuen Fans zur Signierstunde.

Anzeige



Was für ein Andrang, was für eine Aufregung: Schon lange, bevor sich die Türen am Samstag Mittag öffneten, reihten sich die Fans von Bob und James Bowen im Nieselregen in die Warteschlange vor Hinz&Kunzt ein. Viele kamen von weit her: aus Österreich, der Schweiz, Karlsruhe, Berlin … Die meisten hatten nicht nur Bücher zum Signieren dabei, sondern auch Geschenke: für Bob, den Streuner, den wohl berühmtesten Kater der Welt.

Die Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen James und Bob bewegt die Menschen weltweit bis heute. Als James Kater Bob traf, ging es beiden richtig dreckig: James hatte auf der Straße gelebt, war drogensüchtig. Mit Musikmachen und dem Verkauf des Straßenmagazins „The Big Issue“ hielt er sich leidlich über Wasser.

Doch sein Leben änderte sich radikal, als Kater Bob eines Tages unvermittelt in sein Leben tapste: Auch er ein Streuner, wie James. Auch er hilfebedürftig, weil verletzt. Obwohl James wirklich andere Probleme hatte, kümmerte er sich um den Kater. Am Ende retteten sie sich gegenseitig.

Ihre Geschichte wurde zum internationalen Bestseller und 2017 erfolgreich fürs Kino verfilmt. Mittlerweile gibt es viele Bücher, in denen James von den gemeinsamen Abenteuern und dem Leben mit seinem besten Freund Bob berichtet.

Klicken Sie sich durch unsere große Bildergalerie!

Bob, der Streuner und James Bowen besuchen Hinz&Kunzt