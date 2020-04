Hamburger Clubkultur : „Bis Ende Juni wird das Geld nicht reichen“

Hamburgs Clubs haben geschlossen, Festivals fallen in diesem Sommer aus. Wir sprachen mit Lilia Ohls vom Clubkombinat Hamburg über Unterstützung für die Musikszene in Zeiten von Corona.

Lilia Ohls: Beides. Wir bringen den Leuten, die jetzt nicht auf Konzerte gehen können, die Musik auf neue Weise ins Wohnzimmer. Und das ist auch Schmerzlinderung – nicht nur für Clubgäste, sondern auch für die Künstler*innen, die jetzt nicht so viel zu tun haben wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Und das Tolle ist: Das Format kommt gut an!

Sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass die Solidarität ziemlich groß ist. Viele ­sagen sich: Das Geld, das ich normalerweise für ein Konzert und Getränke ausge­geben hätte, spende ich jetzt, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder in Musikclubs gehen kann.

Bis Ende Juni müssen Theater, Museen und Musikclubs mindestens noch geschlossen haben, heißt es in einer neuen Verordnung der Stadt. Bis dahin wird das Geld auf jeden Fall nicht reichen. 1,5 Millionen Euro klingen im ersten Moment gut. Aber bei den vielen Kulturstätten und Clubs, die es in Hamburg gibt, bleibt für die einzelnen nicht viel.

Aufklärung. Manche denken: „Club­besitzer machen doch so viel Geld, ­wieso betteln die jetzt um Spenden und bekommen auch noch Hilfe von der Stadt? Da gibt es andere, die die dringender benötigen!“ Was diese Menschen nicht wissen: Bei den meisten, die in der Clubszene arbeiten, steckt vor ­allem Leidenschaft hinter dem, was sie tun – und wenig Geld.