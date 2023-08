Naturschutz : Biene sucht Zuhause

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Leise summend setzt die Hummel zum Sinkflug an, nähert sich den blauen Blüten des Wiesenstorchschnabels und beginnt, die Pollen der krautigen Pflanze einzusammeln. Wenige Sekunden später fliegt sie weiter. Die nächste Blüte wartet – und die Auswahl ist groß: Neben Mohn, wilder Malve, Thymian und Blaukissen blühen auch Oregano, Färberkamille, Kornblumen und wilde Möhre auf dem Ohlsdorfer Friedhof.

Dass Hummeln und andere Wildbienenarten eine solche Auswahl inmitten des penibel gestutzten Friedhofrasens vorfinden, ist auch dem Engagement von Julia-Marie Battermann zu verdanken. Die 29-Jährige arbeitet im Wildbienen-Projekt der Deutschen Wildtier Stiftung (siehe auch H&K, Juli 2020). Seit 2015 legen die Naturschüt­zer:innen überall in der Stadt Blumenwiesen an: auf Bushäuschen, an U-Bahn-Stationen, am Flughafen – oder eben auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Das ist dringend nötig, denn Wildbienen haben es schwer. Auf dem Land macht ihnen die industrielle Landwirtschaft – Pestizide und fehlende Nist- und Blühflächen – zu schaffen. Auch in dicht bebauten und versiegelten Städten fehlt es an Lebensraum.

Was das Problem verschärft: Wildbienen sind äußerst wählerisch. Daher ist eine große Auswahl an Pflanzen wichtig. Viele der rund 600 Wild­­bie­nenarten, die in Deutschland leben, sind auf eine bestimmte Pflanzengruppe angewiesen, erklärt Battermann und zeigt zum Beweis auf eine blau blühende Pflanze, um die unzählige Insekten fliegen: „Es gibt eine Biene, die Natternkopf-Mauerbiene, die braucht tatsächlich diesen Natternkopf, um überhaupt leben zu können. Die kann nur dort existieren, wo diese Pflanze wächst.“ Gegenüber Honigbienen, die mit fast allen Blüten klarkommen, sind Wildbienen daher überall dort im Nachteil, wo es ein beschränktes Nahrungsangebot gibt.

Wegen dieser Abhängigkeiten kommt der Wahl des Saatguts eine bedeutende Rolle zu. Hamburger Wildbienen sehnen sich möglicherweise nach ganz anderen Blüten als bayerische oder Berliner Insekten. Deutschland ist dementsprechend in verschiedene „Ursprungsgebiete“ eingeteilt, für die jeweils unterschiedliche Pflanzen infrage kommen. Eine wichtige Info auch für alle, die den Bienen mit Blühflächen auf dem heimischen Balkon oder Garten helfen möchten.

Privaten Blühflächen, aber auch den kleineren Blumenwiesen der Wildtier Stiftung kommt eine zentrale Rolle bei der Wiederansiedlung der Bienen zu, erklärt Battermann:„Honigbienen können kilometerweit fliegen, Wildbienen hingegen nur wenige 100 Meter. Deshalb versuchen wir, überall mosaikartig Trittsteine zu schaffen.“ Mithilfe dieser „Tankstellen“ gelingt es den Wildbienen, die im Gegensatz zu Honigbienen meist allein leben, ihren Weg in Richtung echter Lebensräume zu finden. So wie auf dem Ohlsdorfer Friedhof. „Es kommt also nicht so sehr auf die Größe der einzelnen Fläche, sondern vielmehr auf die Anzahl der Flächen an“, erklärt Battermann.